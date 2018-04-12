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М. Ликсутов: Маршруты автобусов №605, №774 и №903 являются одними из самых востребованных в столице
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М. Ликсутов: Маршруты автобусов №605, №774 и №903 являются одними из самых востребованных в столице 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Маршруты автобусов №605, №774 и №903 являются одними из самых востребованных в столице, ежедневно они в совокупности перевозят почти 100 тыс. человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Тактовый график на маршрутах автобуса №605, №774, №903, проходящих на северо-востоке Москвы, позволил сократить интервал движения городского транспорта. Время ожидания автобусов пассажирами в часы пик уменьшилось в среднем на 50%. Благодаря запуску тактового расписания, фактический интервал движения в часы пик автобусов №607 и №903 сократился на 50% — до 6-7 минут. На маршруте № 774 — с 16 до 10 минут», — сказал М. Ликсутов.
По его словам, маршруты №605, №774 и №903 перевели на тактовое расписание в конце 2017 г.
«На линиях курсируют преимущественно автобусы особо большого класса. В них действует бестурникетная система, пассажиры могут входить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов в салоне. Отметим, что автобусы №605, №774 и №903 — одни из самых востребованных в Москве. Ежедневно они перевозят почти 100 тыс. пассажиров Кроме этого, пользоваться полуэкспрессным маршрутом №903 стало еще удобнее с запуском обновленной маршрутной сети в октябре прошлого года: его продлили от Рижского вокзала до метро «Проспект мира», — заключил М. Ликсутов.
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