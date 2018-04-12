М. Ликсутов: Маршруты автобусов №605, №774 и №903 являются одними из самых востребованных в столице

Маршруты автобусов №605, №774 и №903 являются одними из самых востребованных в столице, ежедневно они в совокупности перевозят почти 100 тыс. человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Тактовый график на маршрутах автобуса №605, №774, №903, проходящих на северо-востоке Москвы , позволил сократить интервал движения городского транспорта. Время ожидания автобусов пассажирами в часы пик уменьшилось в среднем на 50%. Благодаря запуску тактового расписания, фактический интервал движения в часы пик автобусов №607 и №903 сократился на 50% — до 6-7 минут. На маршруте № 774 — с 16 до 10 минут», — сказал М. Ликсутов.

По его словам, маршруты №605, №774 и №903 перевели на тактовое расписание в конце 2017 г.

«На линиях курсируют преимущественно автобусы особо большого класса. В них действует бестурникетная система, пассажиры могут входить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов в салоне. Отметим, что автобусы №605, №774 и №903 — одни из самых востребованных в Москве. Ежедневно они перевозят почти 100 тыс. пассажиров Кроме этого, пользоваться полуэкспрессным маршрутом №903 стало еще удобнее с запуском обновленной маршрутной сети в октябре прошлого года: его продлили от Рижского вокзала до метро «Проспект мира», — заключил М. Ликсутов.