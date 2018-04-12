В автобусах будут принимать банковские карты

Оплатить поездку в московских автобусах можно будет банковской картой

Система бесконтактной оплаты проезда в московских автобусах заработает с 15 апреля.

В московских автобусах с 15 апреля можно будет оплатить проезд с помощью банковских карт и смартфонов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на сайт мэрии Москвы.

Пассажиры смогут использовать банковские парты, которые поддерживают технологии PayPass и PayWave, и смартфоны с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay. Новый способ оплаты будет доступен на маршрутах №904, 904к, М1, следующих через центр города. Они будут отмечены специальными стикерами. Для оплаты нужно приложить банковскую карту или смартфон к валидатору. Одна поездка, оплаченная новым способом, обойдется в 40 рублей. При этом купить билет у водителя можно за 55 рублей.

Новые валидаторы будут установлены в почти 50 автобусах.

"До конца 2018 года мы оснастим новыми считывающими устройствами еще две тысячи транспортных средств", — отметил директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.