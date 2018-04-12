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В автобусах будут принимать банковские карты
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Оплатить поездку в московских автобусах можно будет банковской картой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Система бесконтактной оплаты проезда в московских автобусах заработает с 15 апреля.
В московских автобусах с 15 апреля можно будет оплатить проезд с помощью банковских карт и смартфонов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на сайт мэрии Москвы.
Пассажиры смогут использовать банковские парты, которые поддерживают технологии PayPass и PayWave, и смартфоны с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay. Новый способ оплаты будет доступен на маршрутах №904, 904к, М1, следующих через центр города. Они будут отмечены специальными стикерами. Для оплаты нужно приложить банковскую карту или смартфон к валидатору. Одна поездка, оплаченная новым способом, обойдется в 40 рублей. При этом купить билет у водителя можно за 55 рублей.
Новые валидаторы будут установлены в почти 50 автобусах.
"До конца 2018 года мы оснастим новыми считывающими устройствами еще две тысячи транспортных средств", — отметил директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.
Бесконтактная система оплаты проезда появилась в наземном транспорте Москвы в ноябре 2017 года. Новыми валидаторами были оборудованы трамваи на маршрутах №6 и 27.
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