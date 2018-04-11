Видеоролик с Гагариным покажут на медиафасадах Нового Арбата в Москве ко Дню космонавтики

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Видеоролик с изображениями первого космонавта Юрия Гагарина , планет Солнечной системы, спутников и космических станций начнут транслировать на медиафасадах домов на Новом Арбате в День космонавтики. Об этом сообщила в среду пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Ролик к 57-й годовщине первого полета человека в космос подготовлен специалистами комплекса городского хозяйства Москвы. Для его воспроизведения будет задействовано 540 энергоэффективных светодиодных прожекторов и около 60 тыс. светодиодов", — приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

Ролик будет транслироваться на фасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате вечером 11 и 12 апреля с момента включения архитектурно-художественной подсветки до полуночи.

Видеопоздравления также будут транслировать на медиафасадах Центрального телеграфа и «Московского дома книги». Кроме того, вдоль столичных магистралей и на остановках общественного транспорта к празднику разместят 300 тематических плакатов и щитов.