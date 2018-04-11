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Видеоролик с Гагариным покажут на медиафасадах Нового Арбата в Москве ко Дню космонавтики
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Видеоролик с Гагариным покажут на медиафасадах Нового Арбата в Москве ко Дню космонавтики 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Mos.ru
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Видеоролик с изображениями первого космонавта Юрия Гагарина, планет Солнечной системы, спутников и космических станций начнут транслировать на медиафасадах домов на Новом Арбате в День космонавтики. Об этом сообщила в среду пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"Ролик к 57-й годовщине первого полета человека в космос подготовлен специалистами комплекса городского хозяйства Москвы. Для его воспроизведения будет задействовано 540 энергоэффективных светодиодных прожекторов и около 60 тыс. светодиодов", — приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Ролик будет транслироваться на фасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате вечером 11 и 12 апреля с момента включения архитектурно-художественной подсветки до полуночи.
Видеопоздравления также будут транслировать на медиафасадах Центрального телеграфа и «Московского дома книги». Кроме того, вдоль столичных магистралей и на остановках общественного транспорта к празднику разместят 300 тематических плакатов и щитов.
12 апреля 1962 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. Указом Президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года в этот день установлена памятная дата РФ — День космонавтики.
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