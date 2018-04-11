Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД

Собянин выступил против массового жилищного строительства вдали от МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что он против массового жилищного строительства на присоединённых территориях вдалеке от МКАД.

"Я принципиально считаю, нам нельзя уходить с массовым строительством далеко от МКАД. Город расползается, коммуникации удлиняются, эффективность от такого города снижается", — сказал Собянин в ходе Апрельской научной конференции в Высшей школе экономики в среду.

Кроме того, по его словам, массовая застройка вдалеке от старых границ Москвы могла бы привести к транспортным и экологическим проблемам.

Собянин также отметил, что резкое падение цен на жильё в Москве привело бы к массовому притоку населения из других регионов.