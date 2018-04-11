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Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
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Собянин выступил против массового жилищного строительства вдали от МКАД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что он против массового жилищного строительства на присоединённых территориях вдалеке от МКАД.
"Я принципиально считаю, нам нельзя уходить с массовым строительством далеко от МКАД. Город расползается, коммуникации удлиняются, эффективность от такого города снижается", — сказал Собянин в ходе Апрельской научной конференции в Высшей школе экономики в среду.
Кроме того, по его словам, массовая застройка вдалеке от старых границ Москвы могла бы привести к транспортным и экологическим проблемам.
Собянин также отметил, что резкое падение цен на жильё в Москве привело бы к массовому притоку населения из других регионов.
"Я боюсь, Москва сгенерировала бы такой приток людей, с которым бы не справилась. Стоимость жилья, дефицит сдерживают эти потоки", — сказал он.
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