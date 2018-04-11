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Ликсутов назвал дороги Москвы самыми безопасными в России
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Ликсутов назвал дороги Москвы самыми безопасными в России 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Статистика безопасности дорожного движения Москвы в три раза лучше всероссийских показателей, сообщил в среду руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«Москва — самый безопасный город на сегодняшний день в Российской Федерации по безопасности дорожного движения» — сказал Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24».
Он добавил, что любое нарушение на дорогах должно быть зафиксировано либо сотрудниками полиции, либо комплексами фото— или видеофиксации, будь то проезд на красный сигнал светофора, превышение скоростного режима или выезд на встречную полосу.
«Что было сделано за последние несколько лет — по количеству смертельных случаев Москва отличается в три раза лучше статистикой, чем по всей России. Мы на одном уровне находимся с немецкими городами, например, с Берлином. Мы примерно в одной категории с точки зрения безопасности движения», — сказал Ликсутов.
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