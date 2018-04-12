Движение перекрыли на улице Валаамская из-за строительных работ

Проезд для автомобилей на участке улицы Валаамская закрыли до 10 сентября.

Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы, проехать нельзя от Дмитровского шоссе до улицы Большая Академическая.

Ограничения ввели в связи со строительными работами на Валаамской улице. Ранее сообщалось, что с 15 апреля движение ограничат на участках трех улиц на севере Москвы

Отмечается, что к концу этого года вдоль Валаамской улицы пройдет участок Северо-Восточной хорды. Он соединит Фестивальную улицу с Дмитровским шоссе, а на новую трассу уйдет часть транспортного потока из аэропорта Шереметьево , Зеленограда и Подмосковья

Это позволит частично разгрузить Ленинградское и Дмитровское шоссе, участок МКАД между ними, а также Большую Академическую улицу и Коровинское шоссе.