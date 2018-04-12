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Движение перекрыли на улице Валаамская из-за строительных работ
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Движение перекрыли на улице Валаамская из-за строительных работ 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Проезд для автомобилей на участке улицы Валаамская закрыли до 10 сентября.
Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы, проехать нельзя от Дмитровского шоссе до улицы Большая Академическая.
Ограничения ввели в связи со строительными работами на Валаамской улице. Ранее сообщалось, что с 15 апреля движение ограничат на участках трех улиц на севере Москвы.
Отмечается, что к концу этого года вдоль Валаамской улицы пройдет участок Северо-Восточной хорды. Он соединит Фестивальную улицу с Дмитровским шоссе, а на новую трассу уйдет часть транспортного потока из аэропорта Шереметьево, Зеленограда и Подмосковья.
Это позволит частично разгрузить Ленинградское и Дмитровское шоссе, участок МКАД между ними, а также Большую Академическую улицу и Коровинское шоссе.
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