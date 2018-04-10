В Москве стали реже получать травмы на производстве

Уровень производственного травматизма в Москве сократился на 13 процентов

Об итогах 2017 года сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников 10 апреля в рамках форума «Всероссийская неделя охраны труда». — Москва — один из крупнейших мегаполисов мира, где трудятся миллионы человек, — отметил Печатников. — Только организаций-работодателей в городе зарегистрировано почти миллион. По словам заммэра, вопросам охраны труда московское правительство уделяет самое пристальное внимание. Профильными ведомствами реализуется комплекс мероприятий, направленных на создание комфортных и безопасных условий труда на московских предприятиях, и это дает свои результаты. — Одно из важных достижений — снижение по итогам прошлого года уровня производственного травматизма на 13 процентов, — подчеркнул Печатников.