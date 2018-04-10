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Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
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Участникам реновации в Москве предложат квартиры меньшей площади 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участники программы реновации в Москве смогут выбрать квартиры меньшей площади с доплатой. Как сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, столичные власти решили предложить денежные компенсации за квартиры не только с большей, но и с меньшей общей жилой площадью, передает ТАСС.
Ранее ряд СМИ написали о том, что власти Москвы скорректировали правила распределения квартир. В конце марта 2018 года было издано постановление, по которому столичный фонд реновации сможет предоставлять участникам программы взамен сносимого жилья квартиры как с большей общей, так и с меньшей жилой площадью.
Такие договоры мены могут заключаться «с согласия собственника» и выплатой денежной компенсации. Размер будет определен как разница между жилым метражом старой и новой квартиры, помноженный на рыночную стоимость квадратного метра в построенном доме.
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