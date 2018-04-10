В ночь с 21 на 22 апреля в столице пройдет «Библионочь»

В ночь с 21 на 22 апреля в столичных библиотеках проведут акцию «Библионочь». Об этом сообщает сайт мэра Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

«За несколько лет «Библионочь» из небольшой акции превратилась в культурное явление, которое ждут и о котором говорят по всей России . В Москве это одно из главных городских событий, где библиотеки становятся основными площадками. Программу «Библионочи» выбирают сами горожане», — отметил глава ведомства.

Отмечается, что в этом году «Библионочь» в Москве приурочена к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева (1818–1883). Главной темой акции станет его роман «Отцы и дети». В ней примут участие все 440 городских публичных библиотек, часть из которых продлит время работы, подготовив для посетителей вечерние мероприятия, а девять библиотек будут открыты до 06:00. Общий старт акции запланирован на 18:00, а в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева — в 14:00.

Подробную информацию о местах проведения акции можно найти на официальном

сайте

мэра Москвы.

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