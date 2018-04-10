Движение электричек между Пермь-II и Пермь-I закроют в конце 2018 года. Что это значит для пассажиров

Движение поездов между станциями Пермь-II и Пермь-I будет прекращено не ранее декабря 2018 года. Электрички будут ходить до вокзала Пермь-I, а после строительства транспортно-пересадочного узла — до станции Мотовилиха.

Накануне издание Business Class сообщило о планируемом закрытии летом 2018 года движения поездов по Горнозаводской ветке на участке между станциями Пермь-II и Пермь-I. Однако в краевом Минтрансе 59.ru информацию об этом опровергли, сообщив, что закрывать участок планируют в конце 2018 года.

На первом этапе — не ранее декабря 2018 года — « РЖД » планирует закрыть участок между станциями Пермь-II и Пермь-I. На втором этапе (сроки пока не обозначены) после строительства транспортно-пересадочного узла на станции Мотовилиха будет закрыто движение поездов на участке Пермь-I — Мотовилиха. При этом электрички отменяться не будут — поезда будут ходить до Перми-I, а после строительства ТПУ — до Мотовилихи.

— Движение электричек после закрытия участка Пермь-II — Пермь-I будет осуществляться до указанных станций по скорректированному расписанию, — пояснили в краевом Минтрансе. — Администрация Перми создаст специальный автобусный маршрут сообщением Пермь-II — Пермь-I.

Кроме того, власти могут ввести единый проездной для пассажиров пригородных поездов и городского общественного транспорта.

Согласно действующему расписанию, сейчас на Горнозаводском направлении восемь электричек. Это поезда, следующие по маршрутам Пермь-II — Углеуральская, Пермь-II — Чусовская, Пермь-II — Боковая, Пермь-II — Кизел , Пермь-II — Лысьва , Пермь-II — Дивья, Пермь-II — Пашия, Пермь-II — Ярино и в обратном направлении.

Масштабный проект переноса железнодорожных путей из центра города губернатор Максим Решетников представил президенту Владимиру Путину во время его визита в Пермь осенью 2017 года.