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Движение электричек между Пермь-II и Пермь-I закроют в конце 2018 года. Что это значит для пассажиров
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Движение электричек между Пермь-II и Пермь-I закроют в конце 2018 года. Что это значит для пассажиров 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Движение поездов между станциями Пермь-II и Пермь-I будет прекращено не ранее декабря 2018 года. Электрички будут ходить до вокзала Пермь-I, а после строительства транспортно-пересадочного узла — до станции Мотовилиха.
Накануне издание Business Class сообщило о планируемом закрытии летом 2018 года движения поездов по Горнозаводской ветке на участке между станциями Пермь-II и Пермь-I. Однако в краевом Минтрансе 59.ru информацию об этом опровергли, сообщив, что закрывать участок планируют в конце 2018 года.
На первом этапе — не ранее декабря 2018 года — «РЖД» планирует закрыть участок между станциями Пермь-II и Пермь-I. На втором этапе (сроки пока не обозначены) после строительства транспортно-пересадочного узла на станции Мотовилиха будет закрыто движение поездов на участке Пермь-I — Мотовилиха. При этом электрички отменяться не будут — поезда будут ходить до Перми-I, а после строительства ТПУ — до Мотовилихи.
— Движение электричек после закрытия участка Пермь-II — Пермь-I будет осуществляться до указанных станций по скорректированному расписанию, — пояснили в краевом Минтрансе. — Администрация Перми создаст специальный автобусный маршрут сообщением Пермь-II — Пермь-I.
Кроме того, власти могут ввести единый проездной для пассажиров пригородных поездов и городского общественного транспорта.
Согласно действующему расписанию, сейчас на Горнозаводском направлении восемь электричек. Это поезда, следующие по маршрутам Пермь-II — Углеуральская, Пермь-II — Чусовская, Пермь-II — Боковая, Пермь-II — Кизел, Пермь-II — Лысьва, Пермь-II — Дивья, Пермь-II — Пашия, Пермь-II — Ярино и в обратном направлении.
Масштабный проект переноса железнодорожных путей из центра города губернатор Максим Решетников представил президенту Владимиру Путину во время его визита в Пермь осенью 2017 года.
Согласно планам региональных властей, вместо железной дороги появятся трамвайные пути, а завод «Ремпутьмаш» должен переехать и освободить исторические здания. Консультировать пермские власти по вопросам организации культурной площадки на заводе имени Шпагина будет группа экспертов, которые разрабатывали московский «Винзавод» — известный в России музей совриска. Движение поездов по Горнозаводской ветке планируется организовать через Северный железнодорожный обход Перми. Для этого правительство Прикамья и «РЖД» планируют построить новый мост через Каму в районе Пальников.
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