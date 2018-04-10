Пункты сбора одежды, книг и продуктов открылись на фестивале «Пасхальный дар» в Москве

В рамках фестиваля «Пасхальный дар» на Новом Арбате и Тверской площади открылись пункты сбора одежды, книг и продуктов для благотворительных фондов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«На московском фестивале «Пасхальный дар», который продлится до 15 апреля, проводят множество самых разных благотворительных акций. В их числе — сбор одежды, еды и продуктов для социально незащищенных слоев населения и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.

На улице Новый Арбат возле дома 17 появился стационарный контейнер, куда можно приносить одежду для фонда «Второе дыхание», напротив дома 21 организован благотворительный сбор книг, а на Тверской площади можно передать продукты детям, опекаемым фондом «Жизнь продолжается», и вещи, необходимые пожилым людям — подопечным фонда «Старость в радость».

Поучаствовать в благотворительных акциях по сбору вещей можно ежедневно, пока продолжается фестиваль, в часы работы площадок: с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье.