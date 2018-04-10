На МЦК началась генеральная уборка

Комплексная генеральная уборка после зимы началась на станциях Московского центрального кольца, сообщил официальный портал правительства и мэра города.

В общей сложности работы проведут на 31 станции, вымоют двери, вестибюли, проведут субботники на прилегающей территории. Около нескольких пересадочных узлов высадят новые деревья и кустарники. Например, на "Зорге" и "Верхних котлах" пассажиры увидят липы и березы. А на "Деловом центре", "Новохохловской" и "Хорошево" можно будет полюбоваться цветочными вазонами.

Все благоустройство МЦК планируется завершить к 1 мая.