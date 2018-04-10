М. Ликсутов: Все кассиры столичного метрополитена пройдут специальное обучение в преддверии ЧМ-2018

Все кассиры столичного метрополитена пройдут специальное обучение в преддверии ЧМ-2018, на данный момент его прошли 45% кассиров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«На данный момент 45% кассиров метрополитена прошли обучение новому стандарту сервисного обслуживания — это более 1,5 тыс. человек. К чемпионату мира по футболу в 2018 г. все кассиры метрополитена пройдут такое обучение», — сказал М. Ликсутов.

По его словам, стандарт был разработан в конце 2017 г. для улучшения качества обслуживания жителей и гостей столицы.

«Он включает в себя правила работы с пассажирами, требования к внешнему виду и организации рабочего места. Основы этики сервисного обслуживания, которые преподают на занятиях, базируются на потребностях пассажиров: скорость и высокое качество предоставляемого сервиса, помощь при возникновении вопросов. Большое внимание уделяется работе с конфликтными ситуациями», — пояснил заммэра.

Он также отметил, что, прежде всего кассирам рекомендуется не допускать возникновения таких ситуаций, но, если все же они происходят, проявлять максимальную терпимость даже в случае некорректного поведения пассажиров. «В отдельных случаях рекомендуется подключать старших кассиров, которые проходят отдельную программу по урегулированию конфликтных ситуаций», — заключил М. Ликсутов.