М. Ликсутов: Все кассиры столичного метрополитена пройдут специальное обучение в преддверии ЧМ-2018 

Все кассиры столичного метрополитена пройдут специальное обучение в преддверии ЧМ-2018, на данный момент его прошли 45% кассиров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«На данный момент 45% кассиров метрополитена прошли обучение новому стандарту сервисного обслуживания — это более 1,5 тыс. человек. К чемпионату мира по футболу в 2018 г. все кассиры метрополитена пройдут такое обучение», — сказал М. Ликсутов.
По его словам, стандарт был разработан в конце 2017 г. для улучшения качества обслуживания жителей и гостей столицы.
«Он включает в себя правила работы с пассажирами, требования к внешнему виду и организации рабочего места. Основы этики сервисного обслуживания, которые преподают на занятиях, базируются на потребностях пассажиров: скорость и высокое качество предоставляемого сервиса, помощь при возникновении вопросов. Большое внимание уделяется работе с конфликтными ситуациями», — пояснил заммэра.
Он также отметил, что, прежде всего кассирам рекомендуется не допускать возникновения таких ситуаций, но, если все же они происходят, проявлять максимальную терпимость даже в случае некорректного поведения пассажиров. «В отдельных случаях рекомендуется подключать старших кассиров, которые проходят отдельную программу по урегулированию конфликтных ситуаций», — заключил М. Ликсутов.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.