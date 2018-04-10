«Сапсан» из Москвы в Петербург задерживается из-за повреждения электросети

"На перегоне Боровенка — Торбино Октябрьской железной дороги была обнаружена неисправность контактной сети. В результате будет задержан поезд №776 «Сапсан», следующий по маршруту Москва — Санкт-Петербург", — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что поезд прибудет на Московский вокзал Петербурга с задержкой около часа. Также, по данным Октябрьской железной дороги, может задержаться на полчаса следующий «Сапсан» №778.

"По прибытии в Санкт-Петербург для пассажиров опоздавших поездов будет организован бесплатный трансфер на автобусах от Московского вокзала до мест требования", — пообещали в пресс-службе дороги.