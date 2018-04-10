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«Сапсан» из Москвы в Петербург задерживается из-за повреждения электросети
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«Сапсан» из Москвы в Петербург задерживается из-за повреждения электросети 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Скоростной электропоезд «Сапсан», который следовал из Москвы в Санкт-Петербург, задерживается в Новгородской области из-за повреждения контактной сети, сообщили во вторник в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
"На перегоне Боровенка — Торбино Октябрьской железной дороги была обнаружена неисправность контактной сети. В результате будет задержан поезд №776 «Сапсан», следующий по маршруту Москва — Санкт-Петербург", — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что поезд прибудет на Московский вокзал Петербурга с задержкой около часа. Также, по данным Октябрьской железной дороги, может задержаться на полчаса следующий «Сапсан» №778.
"По прибытии в Санкт-Петербург для пассажиров опоздавших поездов будет организован бесплатный трансфер на автобусах от Московского вокзала до мест требования", — пообещали в пресс-службе дороги.
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