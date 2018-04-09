Сергей Собянин вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты

Двум настоятелям вручил сертификаты: на создание резных наличников для храма на пересечении улиц Кржижановского и Новочеремушкинской и детской площадки на территории возле храма святого праведного Иоанна Кронштадтского.

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— Сергей Собянин (@MosSobyanin)

April 9, 2018

«Отец Виктор выступил с инициативой сделать рядом детскую площадку. Мы с большим удовольствием поможем вам это сделать», — отметил Мэр Москвы.

Фото © twitter.com/MosSobyanin

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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