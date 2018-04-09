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Сергей Собянин вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты
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Сергей Собянин вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты 

Москва меняется 25 минут назад
Фото: Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетил площадку фестиваля «Пасхальный дар» на Профсоюзной улице. В ходе общения с настоятелями двух близлежащих храмов, столичных градоначальник вручил им сертификаты на создание резных наличников для храма и строительство детской площадки.
Двум настоятелям вручил сертификаты: на создание резных наличников для храма на пересечении улиц Кржижановского и Новочеремушкинской и детской площадки на территории возле храма святого праведного Иоанна Кронштадтского.
pic.twitter.com/CygnvR8TWf
— Сергей Собянин (@MosSobyanin)
April 9, 2018
«Отец Виктор выступил с инициативой сделать рядом детскую площадку. Мы с большим удовольствием поможем вам это сделать», — отметил Мэр Москвы.
Фото © twitter.com/MosSobyanin
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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