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Москвичи смогут записаться на бесплатные экскурсии на сайте Дней исторического наследия
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Москвичи смогут записаться на бесплатные экскурсии на сайте Дней исторического наследия 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Заработал портал проекта «Дни исторического и культурного наследия-2018», теперь жители Москвы смогут записаться на бесплатные экскурсии, квесты и лекции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Заработал официальный сайт проекта «Дни исторического и культурного наследия-2018». Москвичи и гости города могут выбрать события, которые они хотели бы посетить бесплатно в ближайшие полтора месяца», — говорится на сайте.
В тематических разделах можно найти даты мероприятий, список мест для посещения и их подробное описание. Регистрация откроется 12 апреля в 09:00.
События традиционных Дней исторического и культурного наследия пройдут в Москве с 14 апреля по 31 мая. Все желающие смогут попасть на экскурсии в закрытые в обычное время усадьбы, знаменитые дома и дворцы, принять участие в лекциях, открытых уроках, квестах и мастер-классах.
В этом году можно будет посетить свыше 50 памятников архитектуры и более 300 экскурсий. Участники смогут увидеть уникальные интерьеры усадеб и особняков, побывать на объектах гражданской и промышленной архитектуры, прогуляться по историческим районам столицы вместе с москвоведами и гидами. На лекциях можно будет пообщаться с почетными реставраторами Москвы. Для любителей активного отдыха организуют квесты, беговые и велосипедные экскурсии.
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