Более 300 мероприятий пройдет в Москве в рамках Дней исторического и культурного наследия

Более 300 мероприятий состоится в столице в рамках Дней исторического и культурного наследия, которые стартуют 18 апреля. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«По сложившейся традиции Мосгорнаследие подготовило праздничную программу мероприятий, которая в 2018 г. продлится с 18 апреля по 31 мая. Всего запланировано более 300 мероприятий», — сказал А. Емельянов.

Он добавил, что в программе мероприятий — экскурсии, квесты, лекции, мастер-классы, фотовыставки, фотоконкурсы и другие активности. По его словам, в этом году можно будет посетить 65 памятников архитектуры.