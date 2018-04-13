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Более 300 мероприятий пройдет в Москве в рамках Дней исторического и культурного наследия
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Более 300 мероприятий пройдет в Москве в рамках Дней исторического и культурного наследия 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Фото: РИАМО
Более 300 мероприятий состоится в столице в рамках Дней исторического и культурного наследия, которые стартуют 18 апреля. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
«По сложившейся традиции Мосгорнаследие подготовило праздничную программу мероприятий, которая в 2018 г. продлится с 18 апреля по 31 мая. Всего запланировано более 300 мероприятий», — сказал А. Емельянов.
Он добавил, что в программе мероприятий — экскурсии, квесты, лекции, мастер-классы, фотовыставки, фотоконкурсы и другие активности. По его словам, в этом году можно будет посетить 65 памятников архитектуры.
Дни исторического и культурного наследия проходят в Москве ежегодно 18 апреля (Международный день охраны памятников и достопримечательных мест) и 18 мая (Международный день музеев).
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