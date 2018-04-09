Изменений в работе объектов Кремля из-за сбоев на подстанции не было

Ранее сообщалось, что поезда на Замоскворецкой линии идут с увеличенными интервалами от станции «Автозаводская» до станции «Тверская» в обоих направлениях. Увеличение интервалов движения связано с кратковременной просадкой напряжения, комплекс городского хозяйства делает все возможное для нормализации работы подстанции Раушская, уточнили в Telegram-канале метрополитена.

"Этот инцидент никак не сказался на работе объектов Кремля", — сказала Крылова.