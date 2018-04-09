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Вопрос создания станции метро в Щербинке рассмотрят в рамках нового строительного проекта
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Вопрос создания станции метро в Щербинке рассмотрят в рамках нового строительного проекта 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Большая кольцевая линия метро может стать отправной точкой для развития подземного транспортного сообщения в Щербинке. Об этом в интервью газете «Новые округа» сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
На сегодня в Новой Москве запланировано строительство трех веток метро, которые будут проходить от Большого кольца. Речь идет о Сокольнической, Калининско-Солнцевской и Коммунарской линиях.
— Прорабатывается вопрос проектирования и строительства дополнительной ветки метро. В перспективе в Новую Москву эта линия может пройти от станции «Кленовый бульвар» Большого кольца до Щербинки, — поделился Андрей Бочкарев в интервью изданию.
Кстати, строящаяся станция «Кленовый бульвар» расположится на территории Нагатинского Затона в Южном административном округе.
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