Вопрос создания станции метро в Щербинке рассмотрят в рамках нового строительного проекта 

Фото: архив
Большая кольцевая линия метро может стать отправной точкой для развития подземного транспортного сообщения в Щербинке. Об этом в интервью газете «Новые округа» сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
На сегодня в Новой Москве запланировано строительство трех веток метро, которые будут проходить от Большого кольца. Речь идет о Сокольнической, Калининско-Солнцевской и Коммунарской линиях.
— Прорабатывается вопрос проектирования и строительства дополнительной ветки метро. В перспективе в Новую Москву эта линия может пройти от станции «Кленовый бульвар» Большого кольца до Щербинки, — поделился Андрей Бочкарев в интервью изданию.
Кстати, строящаяся станция «Кленовый бульвар» расположится на территории Нагатинского Затона в Южном административном округе.