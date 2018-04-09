Владельцы соцкарты москвича могут посетить «Зарядье» по льготной цене

Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье». Об этом сообщили пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"Держатели социальной карты, имеющие право на меры социальной поддержки, могут посетить медиакомплексы «Полет» и «Машина времени» и Подземный музей парка «Зарядье» по льготной цене без предъявления подтверждающих документов. Для этого необходимо предъявить карту в кассе парка. Скидка составит 20%. Также льготы действуют на занятия в Заповедном посольстве и посещение Флорариума", — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва»

Дисконтная программа соцкарты москвича объединяет 5,5 тысячи компаний-партнеров, к ней присоединились еще 1,5 тысячи поставщиков товаров и услуг. Теперь она стала одной из крупнейших в городе. Размер скидок может достигать 30 процентов.