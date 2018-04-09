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Владельцы соцкарты москвича могут посетить «Зарядье» по льготной цене
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Владельцы соцкарты москвича могут посетить «Зарядье» по льготной цене 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье». Об этом сообщили пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
"Держатели социальной карты, имеющие право на меры социальной поддержки, могут посетить медиакомплексы «Полет» и «Машина времени» и Подземный музей парка «Зарядье» по льготной цене без предъявления подтверждающих документов. Для этого необходимо предъявить карту в кассе парка. Скидка составит 20%. Также льготы действуют на занятия в Заповедном посольстве и посещение Флорариума", — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва».
Дисконтная программа соцкарты москвича объединяет 5,5 тысячи компаний-партнеров, к ней присоединились еще 1,5 тысячи поставщиков товаров и услуг. Теперь она стала одной из крупнейших в городе. Размер скидок может достигать 30 процентов.
Скидки можно получить в аптеках, турфирмах, фитнес-клубах и продуктовых магазинах. Для владельцев соцкарт на mos.ru появился онлайн-путеводитель по магазинам, кафе, аптекам, турфирмам и фитнес-клубам, в которых они могут получить скидку. Держатели карт могут найти ближайший к своему дому объект, который стал партнером одной из крупнейших дисконтных программ в столице.
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