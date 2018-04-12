В Москве стало меньше долгостроев

В Москве в I квартале из перечня долгостроев исключено 18 объектов

Москве в первом квартале 2018 года из перечня долгостроев исключено 18 объектов, говорится в сообщении столичного департамента градостроительной политики.

"Семь — введены в эксплуатацию, еще шесть площадок свободны, на них работы не начинались. По 5 объектам выданы разрешения на строительство", — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по состоянию на апрель 2018 года на рассмотрении остается 235 объектов: 79 — городской заказ, 127 — инвестиционные, 29 — федеральные. Больше всего таких объектов в центре Москвы (44), а меньше всего в Зеленограде (7).