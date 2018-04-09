Москвичи с начала года подали 11 тысяч заявок на парковочные разрешения

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Москвичи подали более 11 тысяч заявок на резидентные парковочные места, сообщается на сайте «Московского паркинга» в понедельник.

"С января 2018 года жители столицы оформили 11255 заявлений на получение резидентных разрешений", — говорится в сообщении.

В «Московском паркинге» напомнили, что такое разрешение позволяет водителю бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20.00 до 8.00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Также автовладельцы могут внести годовую резидентную плату в размере 3 тысяч рублей для круглосуточной парковки.

Уточняется, что резидент может подать заявление на оформление нового разрешения за два месяца до окончания действия предыдущего.