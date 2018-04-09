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Москвичи с начала года подали 11 тысяч заявок на парковочные разрешения
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Москвичи с начала года подали 11 тысяч заявок на парковочные разрешения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Москвичи подали более 11 тысяч заявок на резидентные парковочные места, сообщается на сайте «Московского паркинга» в понедельник.
"С января 2018 года жители столицы оформили 11255 заявлений на получение резидентных разрешений", — говорится в сообщении.
В «Московском паркинге» напомнили, что такое разрешение позволяет водителю бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20.00 до 8.00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Также автовладельцы могут внести годовую резидентную плату в размере 3 тысяч рублей для круглосуточной парковки.
Уточняется, что резидент может подать заявление на оформление нового разрешения за два месяца до окончания действия предыдущего.
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