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В районе транспортно-пересадочного узла «Рязанская» организуют реконструкцию улиц
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В районе транспортно-пересадочного узла «Рязанская» организуют реконструкцию улиц 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Согласно проекту планировки транспортно-пересадочного узла «Рязанская», одобренному Градостроительно-земельной комиссией Москвы, будут проведены работы по реконструкции близлежащих дорог. В список попал 2-й Грайвороновский проезд на участке между Рязанским проспектом и железнодорожной линией.
«В рамках проекта вблизи строящейся станции метро «Стахановская» и в Проектируемом проезде №57 появятся наземные пешеходные переходы со светофорами. Появятся четыре новые остановки общественного транспорта, а еще семь реконструируют с организацией заездных карманов», — сказано в сообщении на портале Стройкомплекса Москвы.
Предполагается, что реконструкция дорог позволит снять часть транспортной нагрузки с Рязанского проспекта. (мю)
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