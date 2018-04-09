В районе транспортно-пересадочного узла «Рязанская» организуют реконструкцию улиц 

Согласно проекту планировки транспортно-пересадочного узла «Рязанская», одобренному Градостроительно-земельной комиссией Москвы, будут проведены работы по реконструкции близлежащих дорог. В список попал 2-й Грайвороновский проезд на участке между Рязанским проспектом и железнодорожной линией.
«В рамках проекта вблизи строящейся станции метро «Стахановская» и в Проектируемом проезде №57 появятся наземные пешеходные переходы со светофорами. Появятся четыре новые остановки общественного транспорта, а еще семь реконструируют с организацией заездных карманов», — сказано в сообщении на портале Стройкомплекса Москвы.
Предполагается, что реконструкция дорог позволит снять часть транспортной нагрузки с Рязанского проспекта. (мю)