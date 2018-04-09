Ещё
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала 2018 года 

РИАМО 56 минут назад
В понедельник в Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала 2018 года, термометры показывают 15,7 градуса тепла, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«Сейчас мы зафиксировали самую высокую температуру в этом году, но это еще не предел, еще может добавиться 1,5-2 градуса», — сказал Цыганков.
Днем в понедельник в Подмосковье и Москве переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит 18 градусов, по области — 19 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Относительная влажность 39%. Атмосферное давление немного понизится до 749 миллиметров ртутного столба.
Предыдущим самым теплым днем в Москве с начала года стало 6 апреля. Тогда столбики термометров показали 13,7 градуса тепла.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
РИАМО: последние новости
Самую дешевую однокомнатную квартиру в Москве можно снять в апреле за 20 тыс руб Детеныш росомахи родился в Московском зоопарке Акция по раздельному сбору мусора стартует в Москве с понедельника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок609
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй50
Рубль рухнул375
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия234
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»238
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:39
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
Общество
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле
Шоу-бизнес Происшествия
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
02:05
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение