Понедельник стал самым теплым днем в этом году

Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала 2018 года

Анатолий Цыганков. В понедельник в Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала 2018 года, термометры показывают 15,7 градуса тепла, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России «Сейчас мы зафиксировали самую высокую температуру в этом году, но это еще не предел, еще может добавиться 1,5-2 градуса», — сказал Цыганков. Днем в понедельник в Подмосковье и Москве переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит 18 градусов, по области — 19 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Относительная влажность 39%. Атмосферное давление немного понизится до 749 миллиметров ртутного столба. Предыдущим самым теплым днем в Москве с начала года стало 6 апреля. Тогда столбики термометров показали 13,7 градуса тепла. Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере