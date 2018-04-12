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Капсулу с посланием потомкам заложили в парке Горького
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Капсулу с посланием потомкам заложили в парке Горького в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В День космонавтики в московском парке Горького состоялась торжественная церемония закладки капсулы памяти с посланием потомкам, передает в четверг корреспондент РИАМО.
«Сегодня вы станете свидетелями торжественного события — закладки капсулы памяти с посланием потомкам в спортивное будущее России, которая будет вскрыта аж через 25 лет», — сказал журналистам футболист, ведущий Первого канала и «Матч ТВ» Евгений Савин.
Капсулу на хранение в народную обсерваторию парка передали подопечные, попечители и друзья благотворительного фонда «Созвездие добра» имени Олега Журавского под руководством боксера, депутата Госдумы Николая Валуева.
Савин отметил, что народная обсерватория, где можно дотянуться до звезд, заглянув в телескоп, открылась после зимнего перерыва. Официальным партнером открытия стал благотворительный фонд «Созвездие добра» имени Олега Журавского.
В день открытия нового сезона обсерватория работает бесплатно. Приглашенные астрономы проводят экскурсии, рассказывают об устройстве телескопов и помогают гостям рассмотреть солнечные пятна, звездные скопления, галактики и двойные звезды.
Послание потомкам подписали Евгений Савин и Николай Валуев, а также учредитель фонда «Созвездие добра» Ольга Журавская, советский футболист Евгений Ловчив, многолетний участник игры «Что? Где? Когда?» Борис Левин, телеведущая Мария Орзун, участник шоу «Лучше всех», юный шахматист Миша Осипов.
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