Капсулу с посланием потомкам заложили в парке Горького в Москве

В День космонавтики в московском парке Горького состоялась торжественная церемония закладки капсулы памяти с посланием потомкам, передает в четверг корреспондент РИАМО

«Сегодня вы станете свидетелями торжественного события — закладки капсулы памяти с посланием потомкам в спортивное будущее России, которая будет вскрыта аж через 25 лет», — сказал журналистам футболист, ведущий Первого канала и «Матч ТВ» Евгений Савин.

Николая Валуева. Капсулу на хранение в народную обсерваторию парка передали подопечные, попечители и друзья благотворительного фонда «Созвездие добра» имени Олега Журавского под руководством боксера, депутата Госдумы

Савин отметил, что народная обсерватория, где можно дотянуться до звезд, заглянув в телескоп, открылась после зимнего перерыва. Официальным партнером открытия стал благотворительный фонд «Созвездие добра» имени Олега Журавского.

В день открытия нового сезона обсерватория работает бесплатно. Приглашенные астрономы проводят экскурсии, рассказывают об устройстве телескопов и помогают гостям рассмотреть солнечные пятна, звездные скопления, галактики и двойные звезды.