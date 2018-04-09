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Москва окончательно избавится от зимы за сутки
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Москва окончательно избавится от зимы за сутки 

Мослента 24 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Снежный покров в лесах и в парках Москвы полностью сойдет 10 апреля. Об этом в понедельник, 9 апреля сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.
«Сегодня будет очень теплый день, я думаю, что весь снег растает. Исключение составят только парки», — сказала она.
Синоптик также подчеркнула, что на всех метеостанциях города снежный покров уже сошел. Только в Измайловском парке высота снега в некоторых местах составляет шесть-десять сантиметров. Кроме того, по одному сантиметру снежного покрова осталось в центре района Балчуга и в Тушино. «Будем рассчитывать, что за сегодня и за завтра и там большая часть снега все-таки растает», — отметила Позднякова.
Ранее синоптики сообщили, что вечером 10 апреля погода на короткое время ухудшится. Температура резко понизится до плюс двух-четырех градусов, по области от нуля до плюс пяти градусов. Также ожидаются непродолжительные ливни и порывистый ветер до 10 метров в секунду.
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