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Содержание загрязняющих веществ в воздухе повышено
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В некоторых районах Москвы зафиксировали повышенный уровень сероводорода 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Повышенное содержание загрязняющих веществ в воздухе, а также сероводорода в отдельных районах Москвы зафиксировано в ночные и утренние часы, ПДК не превышены, сообщили в "Мосэкомониторинге" в пятницу.
"В ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов, что привело к повышению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Сероводород: в отдельных районах города был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.
Так, сообщают в ведомстве, вблизи автотрасс по данным на 08.00 максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,6 ПДКм.р., оксид азота — 0,5 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,3 ПДКм.р., диоксид азота — 0,6 ПДКм.р., оксид азота — 0,4 ПДКм.р., приземный озон — 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,6 ПДКм.р.
Отмечается, что в дневные часы ожидаются метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере.
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