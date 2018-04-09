Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве

Самая дешевая "съемная" квартира в Москве обойдется в 20 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в апрельском мониторинге одной из крупнейших риэлторских фирм столицы.

Эта "однушка" находится в пятиэтажном доме в 10 минутах пешком от метро "Перово". Там есть бытовая техника и мебель. "Серебро" по дешевизне — у квартиры на Бескудниковском бульваре, до ближайшего метро — 7 минут на автобусе. Проживание обойдется в 22 тысячи рублей в месяц.

Третье место — у небольшой квартиры в четверти часа езды от "Речного вокзала". Замыкают пятерку бюджетных вариантов квартиры в 5 минутах езды от метро "Рязанский проспект" и "Профсоюзная". Месяц проживания обойдется, соответственно, в 24 и 25 тысяч рублей.

При этом эксперты отмечают, что за последний месяц цены практически не поменялись.