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Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
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Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве 

Российская Газета 37 минут назад
Самая дешевая "съемная" квартира в Москве обойдется в 20 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в апрельском мониторинге одной из крупнейших риэлторских фирм столицы.
Эта "однушка" находится в пятиэтажном доме в 10 минутах пешком от метро "Перово". Там есть бытовая техника и мебель. "Серебро" по дешевизне — у квартиры на Бескудниковском бульваре, до ближайшего метро — 7 минут на автобусе. Проживание обойдется в 22 тысячи рублей в месяц.
Третье место — у небольшой квартиры в четверти часа езды от "Речного вокзала". Замыкают пятерку бюджетных вариантов квартиры в 5 минутах езды от метро "Рязанский проспект" и "Профсоюзная". Месяц проживания обойдется, соответственно, в 24 и 25 тысяч рублей.
При этом эксперты отмечают, что за последний месяц цены практически не поменялись.
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