Исследование: Самая низкая цена за аренду квартиры в апреле оказалась у «однушки» в Перово — 20 тыс. руб.

В апреле самым экономичным вариантом найма квартиры в Москве стала «однушка» со ставкой 20 тыс. руб. на последнем этаже «пятиэтажки» в Перово, говорится в исследовании департамента аренды квартир «Инком-Недвижимости».

«Согласно рейтингу наиболее доступных предложений, ежемесячно составляемому департаментом аренды квартир «Инком-Недвижимость» , в конце прошлого года минимальная ставка найма была равна 20 тыс. руб. в месяц. В начале 2018 г. она подросла на 1 тыс., но уже в феврале опустилась до прежней отметки. Март не принес с собой никаких изменений, и второй квартал тоже открывает аналогичная ставка: в апреле за 20 тыс. руб. в месяц можно снять меблированную квартиру в «пятиэтажке» на востоке Москвы в 10 минутах ходьбы от станции метро «Перово», — говорится в сообщении.

Вторым самым доступным вариантов аренды стал лот со ставкой 22 тыс. руб. : это «однушка» на Бескудниковском бульваре, в семи минутах езды от станции метро «Петровско-Разумовская». Квартира находится на восьмом этаже девятиэтажного дома, в наличии мебель и бытовая техника. Следующим в рейтинге стал объект с аналогичной стоимостью — «однушка», которая расположена на четвертом этаже 17-этажного дома, в 15 минутах транспортом от станции метро «Речной вокзал». В квартире произведен косметический ремонт, имеется вся мебель и бытовая техника.

Четвертую позицию занимает лот со ставкой 24 тыс. руб. Арендаторам предлагается однокомнатная квартира после косметического ремонта, в пяти минутах езды от станции метро «Рязанский проспект». Жилье находится на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома, есть мебель и новая бытовая техника. Далее в рейтинге следует «однушка» со стоимостью найма 25 тыс. руб. Эта меблированная квартира с мебелью и бытовой техникой расположена на четвертом этаже пятиэтажного дома, в пяти минутах транспортом от станции метро «Профсоюзная». Шестое место и аналогичная ставка у «однушки» на Новочеркасском бульваре: 15 минут пешком от станции метро «Марьино», пятый этаж девятиэтажного дома, мебель и бытовая техника в наличии.

На седьмой строчке с той же суммой расположилась однокомнатная квартира в 10 минутах ходьбы от станции метро «Зябликово». Жилье находится на седьмом этаже девятиэтажного дома, имеется бытовая техника и вся необходимая мебель. За 26 тыс. руб. предлагается «однушка» в пяти минутах пешком от станции метро «Алтуфьево». В расположенной на 10 этаже 16-этажного дома квартире проведен ремонт, в наличии мебель и бытовая техника. Предпоследнее место рейтинга у «малогабаритки» со ставкой 28 тыс. руб. : квартира с мебелью и бытовой техникой находится в восьми минутах ходьбы от станции метро «Проспект Мира», на втором этаже 16-этажного дома.

Завершает список самых доступных предложений «однушка» за 31 тыс. руб. Жилье расположено на седьмом этаже 12-этажного дома, в 10 минутах пешком от станции метро «Площадь Ильича». В квартире выполнен косметический ремонт, есть вся необходимая мебель и бытовая техника.