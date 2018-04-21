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В Москве стартовал парад трамваев
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В Москве стартовал парад трамваев 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Парад трамваев проходит в Москве в субботу, в колонну входят как первые образцы данного транспорта, так и новейшие модели, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня большой праздник для всего городского транспорта — день рождения московского трамвая — 119 лет. В Москве уже многие годы трамвай из деградации возрождается, можно сказать, он находится на пике своего развития. Уверен, этот пик будет продолжаться и дальше", — сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов журналистам.
Парад проходит в столице в пятый раз. В этом году колонна проезжает по центральным городским улицам от трамвайного депо на Шаболовке до Чистопрудного бульвара, где трамваи будут выставлены до 15.00.
Всего в параде задействованы 17 вагонов. На выставке покажут уникальные ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года. Также горожане смогут увидеть конку 19 века, вагоны "Ф" 1908 года выпуска и трамваи 1930-х годов.
На время проведения мероприятия будет перекрыто движение для автомобилистов на Чистопрудном бульваре от площади Мясницкие Ворота до площади Покровские ворота.
Как рассказали в пресс-службе Мосгортранса, регулярное трамвайное движение в столице было открыто 7 апреля 1899 года. Всего в Москве около 900 трамвайных вагонов, которые работают на 47 маршрутах. Протяженность трамвайных линий в городе составляет около 400 километров.
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