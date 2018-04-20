Дептранс Москвы уточнил время перекрытия дорог из-за репетиций парада

Дептранс Москвы уточнил схему и время о перекрытиях дорог из-за репетиций парада Победы. Ограничения движения, которые планировали ввести в районе станции Пресня 21 апреля с 3:00 до 7:00, отменены.

Перекрывать дороги для подготовки к параду на Красной площади будут в разных районах столицы 20, 21, 23, 26, 27 апреля, а также 3, 6 и 9 мая. Ограничения начинаются сегодня вечером: с 22:00 на Киевском шоссе, МКАД и Рублевскому шоссе будет перекрыто движение из-за прохождения военной техники. Кроме того, сегодня с 20:00 и до 1:00 субботы закроют участок Минского шоссе до Рублевского шоссе, улицы Осеннюю, Крылатскую, Нижние Мневники.