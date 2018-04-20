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Дептранс Москвы уточнил время перекрытия дорог из-за репетиций парада
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Дептранс Москвы уточнил время перекрытия дорог из-за репетиций парада 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Дептранс Москвы уточнил схему и время о перекрытиях дорог из-за репетиций парада Победы. Ограничения движения, которые планировали ввести в районе станции Пресня 21 апреля с 3:00 до 7:00, отменены.
Перекрывать дороги для подготовки к параду на Красной площади будут в разных районах столицы 20, 21, 23, 26, 27 апреля, а также 3, 6 и 9 мая. Ограничения начинаются сегодня вечером: с 22:00 на Киевском шоссе, МКАД и Рублевскому шоссе будет перекрыто движение из-за прохождения военной техники. Кроме того, сегодня с 20:00 и до 1:00 субботы закроют участок Минского шоссе до Рублевского шоссе, улицы Осеннюю, Крылатскую, Нижние Мневники.
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