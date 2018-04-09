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Часть платформы и северный вестибюль станции метро «Кутузовская» закрыли до 1 июня
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Часть платформы и северный вестибюль станции метро «Кутузовская» закрыли до 1 июня 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Северный вестибюль и часть платформы закрыли на станции «Кутузовская» Филевской линии столичного метро до 1 июня 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».
«В понедельник, 9 апреля, изменился режим работы станции «Кутузовская» Филевской линии. Для ремонта закрыли северный вестибюль и платформу по первому пути — поезда из центра не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров. Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня», — говорится в сообщении.
Уточняется, что одновременно противоположная часть платформы станции возобновила работу после ремонта. Поезда, следующие в центр, останавливаются здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого. Сохранится и пересадка с поездов метро на «Ласточки» Московского центрального кольца (МЦК). Для перехода можно воспользоваться южным вестибюлем «Кутузовской». Для того, чтобы попасть на станцию «Кутузовская» из центра, необходимо доехать до станции «Фили» и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. Время в пути из-за такого маневра увеличится менее чем на 10 минут.
«Мы приступаем ко второй части работ на станции «Кутузовская». Изменение режима работы платформы здесь необходимо для обеспечения безопасности пассажиров, а также для скорейшего выполнения запланированного объема работ. К началу лета все работы на «Кутузовской» будут завершены. Станция возобновит работу в штатном режиме», — приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова.
В пресс-службе пояснили, что в период временных ограничений на станции «Кутузовская» Филевской линии дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
«Работы по реконструкции проводятся на станциях «Кунцевская», «Пионерская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Кутузовская» Филевской линии столичного метрополитена. Завершение комплексной реконструкции наземного участка Филевской линии позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на обновленных станциях, сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут, а также повысить парность поездов с 15 до 22 в час. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — добавили в пресс-службе.
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