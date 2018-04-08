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В конце апреля автобусы маршрута №908 станут бестурникетными
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В конце апреля автобусы маршрута №908 станут бестурникетными 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Мосгортранс продолжает кампанию по снятию турникетов из автобусов большой вместимости на загруженных маршрутах. В конце апреля, автобус №908 курсирующий по маршруту ст. метро «Каширская» — ст. метро «Фелёвский парк» станет бестурникетным.
«Это станет возможным благодаря запуску на линию более 30 автобусов особо большого класса — именно из таких автобусов мы убираем турникеты с начала года. Бестурникетный режим позволяет сделать посадку более быстрой и удобной. Кроме того, пассажиры экономят в пути от пяти до 20-ти минут, — сообщила пресс-служба Мосгортранса со ссылкой на первого заместителя генерального директора Государственного унитарного предприятия Бориса Ткачука.
Отмечается, что вместе с транспортными средствами №№773 и 794 он ежедневно перевозит около 21 тысячи человек.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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