В конце апреля автобусы маршрута №908 станут бестурникетными

Мосгортранс продолжает кампанию по снятию турникетов из автобусов большой вместимости на загруженных маршрутах. В конце апреля, автобус №908 курсирующий по маршруту ст. метро «Каширская» — ст. метро «Фелёвский парк» станет бестурникетным.

«Это станет возможным благодаря запуску на линию более 30 автобусов особо большого класса — именно из таких автобусов мы убираем турникеты с начала года. Бестурникетный режим позволяет сделать посадку более быстрой и удобной. Кроме того, пассажиры экономят в пути от пяти до 20-ти минут, — сообщила пресс-служба Мосгортранса со ссылкой на первого заместителя генерального директора Государственного унитарного предприятия Бориса Ткачука

Отмечается, что вместе с транспортными средствами №№773 и 794 он ежедневно перевозит около 21 тысячи человек.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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