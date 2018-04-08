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Движение в районе столичных кладбищ ограничат в дни пасхальных мероприятий
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Движение в районе столичных кладбищ ограничат в дни пасхальных мероприятий 

Газета.Ru 29 минут назад
В Москве ограничат движение на нескольких улицах. Изменения будут действовать в это и следующее воскресенье, а также во вторник, 17 апреля, сообщает сетевое издание m24.ru.
В эти дни проезд ограничат вблизи Домодедовского, Щербинского, Захарьинского и Бутовского кладбищ. Также изменения введут у Хованского и Востряковского кладбищ. На севере нельзя будет подъехать к Митинскому, Химкинскому и Головинскому кладбищам.
У крупнейших кладбищ столичного региона: Перепечинского и Николо-Архангельского, − также будет ограничено движение. Это связано с проведением пасхальных мероприятий.
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