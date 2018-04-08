Движение в районе столичных кладбищ ограничат в дни пасхальных мероприятий

Москве ограничат движение на нескольких улицах. Изменения будут действовать в это и следующее воскресенье, а также во вторник, 17 апреля, сообщает сетевое издание m24.ru

В эти дни проезд ограничат вблизи Домодедовского, Щербинского, Захарьинского и Бутовского кладбищ. Также изменения введут у Хованского и Востряковского кладбищ. На севере нельзя будет подъехать к Митинскому, Химкинскому и Головинскому кладбищам.

У крупнейших кладбищ столичного региона: Перепечинского и Николо-Архангельского, − также будет ограничено движение. Это связано с проведением пасхальных мероприятий.