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Резкое похолодание и дожди придут в столицу в ночь на среду, с четверга будет тепло и солнечно
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Резкое похолодание и дожди придут в столицу в ночь на среду, с четверга будет тепло и солнечно 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Фото: BFM.RU
Солнечная погода сохранится в Москве в течение недели. Ухудшение метеоусловий, которое произойдет вечером во вторник, будет кратковременным. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня будет самый теплый день в сезоне: солнечно без осадков, до плюс 16-18 градусов в Москве, плюс 14-19 градусов по области. Это на 7-8 градусов выше климатической нормы. Во вторник температура будет еще выше: ночью плюс 6-8 градусов, днем плюс 17-19 градусов в столице, по области до 15-20 градусов. Переменная облачность, большая часть суток без осадков, но вечером, с приближением холодного фронта, пройдут кратковременные дожди», — сказал Е. Тишковец.
Он уточнил, что ненастная погода сохранится всю ночь. «В ночь на среду тоже короткие ливневые осадки, северо-восточный холодный порывистый ветер 5-10 м/с. Температура резко понизится до плюс 2-4 градусов, по области 0-плюс 5 градусов. Днем в среду переменная облачность, утром еще местами возможны кратковременные осадки, днем уже солнечно, но ощутимо посвежеет в сравнении с предыдущим днем: в Москве это плюс 7-9 градусов по области плюс 6-11 градусов», — пояснил собеседник агенства.
По прогнозам синоптиков, солнечная погода вернется в столицу уже с четверга. «В четверг-пятницу — антициклональная погода, москвичей ждет много солнца, без осадков, северо-восточный ветер 1-6 м/с. Ночью температура будет около 0 градусов, днем плюс 8-13 градусов. К выходным все то же солнце, осадки исключены, а дневные показатели термометров повысятся до плюс 13-15 градусов в столице, по области 11-16, что несколько теплее, чем положено по норме», — подчеркнул Е. Тишковец.
Ранее «Фобос» сообщал о том, что в столице, по данным метеостанции ВДНХ, растаял снег. В понедельник, 9 апреля, температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов. День станет самым теплым в сезоне.
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