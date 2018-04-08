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На следующей неделе москвичей ждет мощнейшее потепление
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На следующей неделе москвичей ждет мощнейшее потепление 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Новая неделя принесет в столичный регион мощнейшее потепление, что приведет к активному таянию снега, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«В начале недели будет мощнейшее потепление», — сказал метеоролог.
По его словам, воскресенье станет последним днем, когда высота снежного покрова составит 1 сантиметр.
«С завтрашнего дня снег останется только во дворах, лесах и парках, и жизни ему — максимум неделя», — отметил Тишковец.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
Ранее синоптик пообещал по-весеннему погожее начало следующей недели с ночными температурами от 0 до +5 градусов и дневными — до 14–19 градусов тепла. Он также уточнил, что такая температура скорее характерна для мая.
Одновременно с потеплением в столице начнется масштабный ремонт дорог, сообщили в мэрии.
«В столице установилась стабильная теплая погода, а значит условия уже позволяют приступить к ремонту объектов улично-дорожного хозяйства», — пояснил в пятницу заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Всего в этом году планируется отремонтировать более 17 миллионов квадратных метров асфальта.
Первыми приведут в порядок участки на внутренней и внешней сторонах МКАД, а также пересечение МКАД с Носовихинским шоссе, текущий ремонт продолжится на участках ТТК, в ЗелАО, ТиНАО и на вылетных магистралях.
«Особое внимание уделят ремонту дорог в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», — уточняется в сообщении.
В частности, ремонт проведут на Фрунзенской набережной и Хамовническом Валу, на улицах 10-летия Октября, Льва Толстого, Тимура Фрунзе, Усачева, Доватора, Савельева, а также в Чудовом переулке и Зубовском проезде. По этим дорогам к «Лужникам» будут ехать автобусы с командами и болельщиками.
Ремонт дорог в Москве не прекращался и зимой. Так, в столице устранили около 6000 дорожных повреждений.
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