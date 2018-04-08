Движение в районе набережной Тараса Шевченко ограничат из‑за ремонта с 12 апреля

Несколько участков улиц у набережной Тараса Шевченко Москве ограничат для автомобилистов 12, 15 и 24 апреля, а также с 10 мая, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в районе набережной Тараса Шевченко. Участок 1: Проектируемый проезд №3580 от дома 28 до дома 30 по Кутузовскому проспекту. Период: с 12 по 30 апреля. Участок 2: набережная Тараса Шевченко в районе дома 28 по Кутузовскому проспекту. Период: с 24 по 30 апреля», — говорится в сообщении.

Также будет перекрыт участок от дома 26, корпуса 1, до дома 28 по Кутузовскому проспекту с 15 по 30 апреля, и с 10 по 20 мая в круглосуточном режиме.