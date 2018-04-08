Ещё
Движение в районе набережной Тараса Шевченко ограничат из‑за ремонта с 12 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение в районе набережной Тараса Шевченко ограничат из‑за ремонта с 12 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Несколько участков улиц у набережной Тараса Шевченко в Москве ограничат для автомобилистов 12, 15 и 24 апреля, а также с 10 мая, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.
«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в районе набережной Тараса Шевченко. Участок 1: Проектируемый проезд №3580 от дома 28 до дома 30 по Кутузовскому проспекту. Период: с 12 по 30 апреля. Участок 2: набережная Тараса Шевченко в районе дома 28 по Кутузовскому проспекту. Период: с 24 по 30 апреля», — говорится в сообщении.
Также будет перекрыт участок от дома 26, корпуса 1, до дома 28 по Кутузовскому проспекту с 15 по 30 апреля, и с 10 по 20 мая в круглосуточном режиме.
РИАМО: последние новости
Движение поездов возобновили на участке «синей» ветки метро Москвы Участок Большого кольца метро на юго‑западе Москвы планируют ввести в строй к 2020 году Канатную дорогу в «Лужниках» в Москве запустят к ЧМ‑2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар494
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет25
Чайка призвал Лондон вернуть «наши деньги»250
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке118
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко32
Видео
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение