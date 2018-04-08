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Движение транспорта в районе набережной Тараса Шевченко ограничат с 12 апреля из-за инженерных работ
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Движение транспорта в районе набережной Тараса Шевченко ограничат с 12 апреля из-за инженерных работ 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Фото: MosDay.ru
Движение транспорта будет ограничено в районе набережной Тараса Шевченко с 12 апреля 2018 г. в связи с инженерными работами. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в районе набережной Тараса Шевченко будет введено на Проектируемом проезде №3580 от д. 28 до д. 30 по Кутузовскому проспекту с 12 по 30 апреля, а также на Проектируемом проезде №3579 от д. 26, корп. 1 до д. 28 по Кутузовскому проспекту с 15 по 30 апреля и с 10 по 20 мая», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 24 по 30 апреля будет ограничено движение на набережной Тараса Шевченко в районе д. 28 по Кутузовскому проспекту.
Уточняется, что все ограничения будут действовать круглосуточно с поэтапным занятием одной полосы
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