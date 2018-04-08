На ряде улиц Москвы ограничат движение из‑за реконструкции инженерных сетей

Движение ограничат на семи участках вблизи Красноармейской улицы в столице из-за проведения реконструкции инженерных сетей с 12 апреля, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на Красноармейской улице. Участок 1: Старый Зыковский проезд от дома 6 на улице Академика Ильюшина до дома 31 на Планетной улице. Период: с 12 апреля по 12 мая. Участок 2: на улице Коккинаки от дома 35 по Планетной улице до дома 5. Участок 3: на улице Константина Симонова в районе дома 9/13. Период: с 12 апреля по 30 мая», — говорится в сообщении.

С 31 мая по 30 июня частично ограничат движение по одной из полос возле дома 5 на Красноармейской улице. А с 31 мая по 30 июля будет ограничено движение у дома №1 по Красноармейской улице.

Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по одной полосе улицы Пилота Нестерова от дома 6, корпус 1, до дома 6, корпус 2, по Красноармейской улице с 31 мая по 20 июля, а с 3 по 31 июля — на улице Степана Супруна возле дома 11, корпус 10, на Красноармейской улице.