Правила для велосипедистов планируют создать в Москве

Ольга Мальцева. «Это не только правила дорожного движения, какие-то расширения возможностей и безопасного нахождения велосипедистов на дороге, но и правила проектирования», — сказала руководитель проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Она считает, что правила, существующие на сегодняшний день, носят очень нерасширенный характер, который должен быть изменен.

Сезон велопроката в этом году в столице откроется 25 апреля.