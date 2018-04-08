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Правила для велосипедистов планируют создать в Москве
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Правила для велосипедистов планируют создать в Москве 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
Московские власти разрабатывают нормативы для велосипедистов для безопасности всех участников дорожного движения, сообщает РЕН ТВ.
«Это не только правила дорожного движения, какие-то расширения возможностей и безопасного нахождения велосипедистов на дороге, но и правила проектирования», — сказала руководитель проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Ольга Мальцева.
Она считает, что правила, существующие на сегодняшний день, носят очень нерасширенный характер, который должен быть изменен.
Сезон велопроката в этом году в столице откроется 25 апреля.
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