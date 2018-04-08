Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве

Благотворительные ярмарки, праздничные угощения, спектакли и концерты — в Москве открылся фестиваль "Пасхальный дар"

Как отметил "ТВ Центр" , гостей фестиваля ждут сотни спортивных игр и тысячи различных мастер-классов. Бесплатные экскурсии по храмам и центру столицы, а также разнообразие пасхальных куличей и кексов. А сказочное оформление города никого не оставит равнодушным.

Этот фестиваль уже называют самым добрым праздником, ведь в этом году он посвящен благотворительности. Любой желающий может внести свой вклад и помочь людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам и приютам для бездомных животных.