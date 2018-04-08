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Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
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Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве 

ТВ Центр 57 минут назад
Фото: ТВ Центр
Благотворительные ярмарки, праздничные угощения, спектакли и концерты — в Москве открылся фестиваль "Пасхальный дар"
Как отметил "ТВ Центр", гостей фестиваля ждут сотни спортивных игр и тысячи различных мастер-классов. Бесплатные экскурсии по храмам и центру столицы, а также разнообразие пасхальных куличей и кексов. А сказочное оформление города никого не оставит равнодушным.
Этот фестиваль уже называют самым добрым праздником, ведь в этом году он посвящен благотворительности. Любой желающий может внести свой вклад и помочь людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам и приютам для бездомных животных.
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