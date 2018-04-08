В Москве разработают нормативы для велосипедистов

Об этом в ходе общественных слушаний «Велосипедное будущее Москвы» рассказала глава проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ольга Мальцева

"Это не только правила дорожного движения, какие-то расширения возможностей и безопасного нахождения велосипедистов на дороге, но и правила проектирования", — цитирует Мальцеву "Вечерняя Москва"

Существующие нормы, по мнению Мальцевой, носят «очень нерасширенный характер», а целью работы является приход «к качественной и высокоуровневой среде», а также «интеграция велосипеда в систему общественного транспорта».

"Мы начали с того, что разрешили бесплатный провоз велосипедов в наземном транспорте, разрешили допуск велосипедистов на выделенные полосы. В пригородных поездах реализовано решение по бесплатному провозу", — заявила эксперт.

Также в департаменте транспорта планируют расширить сеть велостанций и создать новые виды проката.

В этом году в столице откроются 430 станций проката с более чем четырьмя тысячами велосипедов. Расценки останутся на прошлогоднем уровне. Сезон велопрокатов начнется 25 апреля.