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В Москве разработают нормативы для велосипедистов
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В Москве разработают нормативы для велосипедистов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом в ходе общественных слушаний «Велосипедное будущее Москвы» рассказала глава проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ольга Мальцева.
"Это не только правила дорожного движения, какие-то расширения возможностей и безопасного нахождения велосипедистов на дороге, но и правила проектирования", — цитирует Мальцеву "Вечерняя Москва".
Существующие нормы, по мнению Мальцевой, носят «очень нерасширенный характер», а целью работы является приход «к качественной и высокоуровневой среде», а также «интеграция велосипеда в систему общественного транспорта».
"Мы начали с того, что разрешили бесплатный провоз велосипедов в наземном транспорте, разрешили допуск велосипедистов на выделенные полосы. В пригородных поездах реализовано решение по бесплатному провозу", — заявила эксперт.
Также в департаменте транспорта планируют расширить сеть велостанций и создать новые виды проката.
В этом году в столице откроются 430 станций проката с более чем четырьмя тысячами велосипедов. Расценки останутся на прошлогоднем уровне. Сезон велопрокатов начнется 25 апреля.
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