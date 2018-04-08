В связи с проведением пасхальных мероприятий будет перекрыт ряд улиц

Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Перекрытия в связи с проведением пасхальных мероприятий продолжаются. Просим выбирать альтернативные маршруты для проезда.

#Москва #транспорт pic.twitter.com/uYjpX91r9S

— Московский транспорт (@DtRoad)

April 7, 2018

Перекрытие в связи с проведением религиозного мероприятия введут 8 апреля на участке бульвара Дмитрия Донского от ул. Академика Глушко до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» с 11:30 до 14:20.

В связи с обеспечением транспортного обслуживания нескольких московских кладбищ будет перекрыт ряд улиц. В частности, ограничения коснутся участка ул. Рузская от ул. Покрышкина до ул. Коштоянца (8 и 15 апреля с 6:00 до 16:00) и участка ул. Фестивальная от Ленинградского шоссе до ул. Смольная (8 и 15 апреля с 6:00 до 17:00).

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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