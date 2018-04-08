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В связи с проведением пасхальных мероприятий будет перекрыт ряд улиц
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В связи с проведением пасхальных мероприятий будет перекрыт ряд улиц 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Перекрытия в связи с проведением пасхальных мероприятий продолжаются. Просим выбирать альтернативные маршруты для проезда.
#Москва #транспорт pic.twitter.com/uYjpX91r9S
— Московский транспорт (@DtRoad)
April 7, 2018
Перекрытие в связи с проведением религиозного мероприятия введут 8 апреля на участке бульвара Дмитрия Донского от ул. Академика Глушко до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» с 11:30 до 14:20.
В связи с обеспечением транспортного обслуживания нескольких московских кладбищ будет перекрыт ряд улиц. В частности, ограничения коснутся участка ул. Рузская от ул. Покрышкина до ул. Коштоянца (8 и 15 апреля с 6:00 до 16:00) и участка ул. Фестивальная от Ленинградского шоссе до ул. Смольная (8 и 15 апреля с 6:00 до 17:00).
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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