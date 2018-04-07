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Видео, посвященное реакции кошачьих на приход весны
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Видео, посвященное реакции кошачьих на приход весны 

Рамблер 44 минуты назад
В Москву пришла весна и относительно теплая погода. В субботу ожидается +7 градусов по Цельсию, а в воскресенье — уже +12. Звери в Московском зоопарке рады весне, однако не все из них с доверием отнеслись к погоде.
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