Евгений Тишковец: 7 апреля москвичей ждет свежий и плотный ветер

По словам синоптика, местами в столичном регионе могут пройти небольшие осадки.

Похолодание и ветреная погода ожидается в субботу, 7 апреля. По словам синоптика, в течение дня погода будет определяться тыловой частью североатлантического циклона.

— На улице свежо, плюс три градуса. В течение дня ситуация будет определяться тыловой частью североатлантического циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки. Это может быть и дождь, и скоротечный заряд снега. Ветер северо-западный, свежий и плотный, со скоростью до 15 метров в секунду, — сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на свой странице в Facebook.

Атмосферное давление, по его словам, будет повышаться и к концу дня составит 755 миллиметров ртутного столба.

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