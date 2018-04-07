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Евгений Тишковец: 7 апреля москвичей ждет свежий и плотный ветер
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Евгений Тишковец: 7 апреля москвичей ждет свежий и плотный ветер 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам синоптика, местами в столичном регионе могут пройти небольшие осадки.
Похолодание и ветреная погода ожидается в субботу, 7 апреля. По словам синоптика, в течение дня погода будет определяться тыловой частью североатлантического циклона.
— На улице свежо, плюс три градуса. В течение дня ситуация будет определяться тыловой частью североатлантического циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки. Это может быть и дождь, и скоротечный заряд снега. Ветер северо-западный, свежий и плотный, со скоростью до 15 метров в секунду, — сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на свой странице в Facebook.
Атмосферное давление, по его словам, будет повышаться и к концу дня составит 755 миллиметров ртутного столба.
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