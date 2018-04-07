Станция московского метро «Мичуринский проспект» готова более чем на 90%

На 92% готова к вводу станция Московского метрополитена «Мичуринский проспект», на станции проводят работы по монтажу инженерных сооружений и архитектурной отделке, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Станция «Мичуринский проспект» готова на 92%. Фактически идет архитектурная отделка, идет монтаж инженерных систем, идет вопрос благоустройства. Сейчас мы занимаемся благоустройством территории вокруг», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что строительство станции идет по графику. Люди работают круглосуточно.

«В целом по линии могу сказать, что у нас вся линия готова тоже порядка на 90%. Мы начали ряд станций предъявлять уже метрополитену для приемки — это станция «Рассказовка», станция «Новопеределкино», станция «Озерная». Эти станции уже в высокой степени готовности», — добавил Хуснуллин.