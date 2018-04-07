В пасхальных богослужениях примут участие около 1 млн москвичей

В пасхальных богослужениях столицы примут участие около 1 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам совещания по оперативным вопросам.

Уточняется, что пасхальные богослужения пройдут в 496 храмах и 15 монастырях Русской православной церкви , девяти старообрядческих храмах и двух храмах других православных деноминаций.

В пресс-службе также отмечается, что освящение куличей 7 апреля продлится с 11:30 до 20:00. В ночь с 7 на 8 апреля пройдут пасхальные богослужения и крестны ходы. Праздничные службы совершат 8 апреля.

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