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В пасхальных богослужениях примут участие около 1 млн москвичей
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В пасхальных богослужениях примут участие около 1 млн москвичей 

Москва меняется 58 минут назад
Фото: Москва меняется
В пасхальных богослужениях столицы примут участие около 1 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам совещания по оперативным вопросам.
Уточняется, что пасхальные богослужения пройдут в 496 храмах и 15 монастырях Русской православной церкви, девяти старообрядческих храмах и двух храмах других православных деноминаций.
В пресс-службе также отмечается, что освящение куличей 7 апреля продлится с 11:30 до 20:00. В ночь с 7 на 8 апреля пройдут пасхальные богослужения и крестны ходы. Праздничные службы совершат 8 апреля.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение В пасхальных богослужениях примут участие около 1 млн москвичей появились сначала на Москва Меняется.
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