В ночь на 7 апреля ожидаются ливень, сильный ветер и мокрый снег

Сегодня вечером, 6 апреля, в столице ожидается ненастная погода. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Уточняется, что с 23:00 пятницы, 6 апреля, до 15:00 субботы, 7 апреля, в городе пройдет ливень, возможен снег. «В Москве основное ненастье, связанное с сильным ветром и ливневыми осадками (ночью местами вперемешку с мокрым снегом), пройдет в период с 23:00 6 апреля до 15:00 7 апреля. Температура воздуха ночью в мегаполисе понизится до плюс 1-3 градусов, днем в столице — плюс 6-8 градусов», — следует из сообщения синоптиков.

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