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Синоптик: Москву ждет «мощное потепление»
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Синоптик: Москву ждет «мощное потепление» 

Газета.Ru 14 минут назад
Столбики термометра в российской столице сегодня могут дотянуться до отметки +15 градусов, передает НСН.
Температура воздуха будет на пять градусов превышать климатическую норму апреля. Синоптики отмечают, что к вечеру в Москве возможны кратковременные дожди.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца подчеркнул, что в начале следующей недели ночные температуры не будут опускаться ниже ноля. А днем будет около 15-ти градусов тепла, в отдельных районах столицы — до +18-ти. Снежный покров на улицах Москвы полностью растает к 10–12 апреля.
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 Ещё 1 источник 
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