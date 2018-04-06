Синоптик: Москву ждет «мощное потепление»

Столбики термометра в российской столице сегодня могут дотянуться до отметки +15 градусов, передает НСН.

Температура воздуха будет на пять градусов превышать климатическую норму апреля. Синоптики отмечают, что к вечеру в Москве возможны кратковременные дожди.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца подчеркнул, что в начале следующей недели ночные температуры не будут опускаться ниже ноля. А днем будет около 15-ти градусов тепла, в отдельных районах столицы — до +18-ти. Снежный покров на улицах Москвы полностью растает к 10–12 апреля.