Ещё
В Москве начался сезон ремонта дорог: где ждать пробок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве начался сезон ремонта дорог: где ждать пробок 

Авторамблер 48 минут назад
Фото: Авторамблер
В столице теплая погода, позволяющая приступить к ремонту объектов улично-дорожного хозяйства, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его данным, в этом году планируется привести в должное состояние свыше 17 млн квадратных метров асфальта.
Первыми на очереди стоят следующие участки МКАД: внешняя сторона 6-7 километра, внутренняя сторона 14-17 километра, внутренняя сторона 17-18 километра, внутренняя сторона 61-67-го километра, внешняя сторона 92-98-го километра, пересечение МКАД с Носовихинским шоссе. В связи с этим кольцевая традиционно будет простаивать в пробках на подъездах к ремонтируемым секциям.
Большое внимание уделят дорогам к ЧМ-2018, а, именно, направлениям, по которым к «Лужникам» направятся автобусы с футбольными командами и болельщиками. Это Фрунзенская набережная и Хамовнический Вал, улицы Льва Толстого, 10-летия Октября, Усачёва, Тимура Фрунзе, Савельева, Доватора, Чудов переулок и Зубовский проезд. Здесь также возможны перекрытия и серьезные заторы. Учитывайте свой маршрут и ищите альтернативные пути. В дальнейшем будут ремонтировать участки Третьего транспортного кольца, объекты ТиНАО, ЗелАО и вылетные магистрали.
Фото: РИА «Новости» / Евгений Одиноков
Авторамблер: последние новости
Какие автомобили любил Сталин на самом деле В Москве запустят "общественные" автомобили премиальных брендов Рокеры из группы "Пикник" попали в серьезное ДТП
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок374
Рубль рухнул349
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»218
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй96
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия220
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение