В Москве начался сезон ремонта дорог: где ждать пробок

В столице теплая погода, позволяющая приступить к ремонту объектов улично-дорожного хозяйства, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков . По его данным, в этом году планируется привести в должное состояние свыше 17 млн квадратных метров асфальта.

Первыми на очереди стоят следующие участки МКАД: внешняя сторона 6-7 километра, внутренняя сторона 14-17 километра, внутренняя сторона 17-18 километра, внутренняя сторона 61-67-го километра, внешняя сторона 92-98-го километра, пересечение МКАД с Носовихинским шоссе. В связи с этим кольцевая традиционно будет простаивать в пробках на подъездах к ремонтируемым секциям.