В Москве начался сезон ремонта дорог: где ждать пробок 

В столице теплая погода, позволяющая приступить к ремонту объектов улично-дорожного хозяйства, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его данным, в этом году планируется привести в должное состояние свыше 17 млн квадратных метров асфальта.
Первыми на очереди стоят следующие участки МКАД: внешняя сторона 6-7 километра, внутренняя сторона 14-17 километра, внутренняя сторона 17-18 километра, внутренняя сторона 61-67-го километра, внешняя сторона 92-98-го километра, пересечение МКАД с Носовихинским шоссе. В связи с этим кольцевая традиционно будет простаивать в пробках на подъездах к ремонтируемым секциям.
Большое внимание уделят дорогам к ЧМ-2018, а, именно, направлениям, по которым к «Лужникам» направятся автобусы с футбольными командами и болельщиками. Это Фрунзенская набережная и Хамовнический Вал, улицы Льва Толстого, 10-летия Октября, Усачёва, Тимура Фрунзе, Савельева, Доватора, Чудов переулок и Зубовский проезд. Здесь также возможны перекрытия и серьезные заторы. Учитывайте свой маршрут и ищите альтернативные пути. В дальнейшем будут ремонтировать участки Третьего транспортного кольца, объекты ТиНАО, ЗелАО и вылетные магистрали.
Фото: РИА «Новости» / Евгений Одиноков